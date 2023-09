Covid, il virus rialza la testa: i dati di Emilia Romagna, Marche e Veneto

Bologna, 15 settembre 2023 - Il covid rialza la testa in gran parte delle regioni italiane casi in aumento con l'arrivo delle nuove varianti Eris e Pirola (qui i sintomi). I nuovi contagi rilevati in Italia al 13 settembre sono 30.777, +44% rispetto ai 21.316 della settimana scorsa. Ricordiamo che a ottobre arriverà il nuovo vaccino: per chi è raccomandato.

Ecco una sintesi dei dati emersi dal monitoraggio Covid-19, a cura di Istituto superiore di sanità e ministero della salute, per Emilia Romagna, Marche e Veneto.

Covid, nuovi contagi in aumento

In Veneto l’incidenza più alta

Notevole l’aumento dei nuovi casi in Veneto (4.032 contro i 2.880 della settimana precedente), mentre resta a 7 il numero dei morti. Sono cresciuti anche i tamponi (36.005 contro 30.660), mentre il tasso di positività è cresciuto nell’ultima settimana all’11,2% (il dato precedente era al 9,4%)

In Veneto si registra l'incidenza più alta: 69 casi per 100mila abitanti, mentre la media nazionale si attesta a quota 52 negli ultimi 7 giorni monitorati (7-13 settembre). Il dato precedente per quanto riguarda l'Italia era di 36 casi per 100mila abitanti, già in crescita.

Al momento a essere più colpiti sono i cosiddetti fragili: la fascia d'età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli over 90 (83 casi per 100.000), in aumento rispetto alla settimana precedente. Ma l'incidenza di Covid cresce anche in tutte le altre fasce anagrafiche. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni, "sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti".

Covid in Emilia Romagna

I nuovi casi di Covid in Emilia Romagna sono 1.983 questa settimana, contro i 1.533 della settimana precedente, i deceduti sono raddoppiati (da 6 a 12). Crescono anche il numero dei tamponi processati (13.148 contro gli 11.326 della settimana scorsa) e il tasso di positività, questa settimana al 15,1% contro il 13,5% della settimana scorsa.

In Emilia Romagna cresce il numero dei test molecolari e dei tamponi effettuati nell'ultima settimana, rispettivamente 10.766.882 (più 2.064 rispetto alla settimana 1-7 settembre9 e 8.990.405 (più 11.383 rispetto alla precedente). Il totale dei casi positivi cresce di circa 2mila unità portando il numero totale a 2.164.267 positivi. Il numero più alto a Bologna, con 439.097 casi di positività (+444 rispetto alla settimana precedente).

Dodici le vittime registrate in regione, due in più rispetto alla settimana precedente: 2 a Parma, Modena, Bologna e Ravenna; 1 vittima a Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Età media 81 anni. Mentre l'età media dei nuovi casi registrati in regione è di 60 anni.

Quanto alle terapie intensive, si registrano 12 ricoverati in regione: 3 a Reggio Emilia, 3 a Modena, 2 a Bologna, 2 a Imola, 1 a Ferrara, 1 a Ravenna e 1 a Rimini.

Covid nelle Marche

Nelle Marche i nuovi casi di Covid crescono di pochissimo: 533 contro i 528 della settimana precedente, ma si contano 4 morti, mentre nessuna vittima c’era stata la settimana scorsa. Cala leggermente il numero dei tamponi processati (1.517 contro 1.527) ma sale il tasso di positività: 35,1% ora contro il 34,6% di 7 giorni fa.

L’incidenza è a 34,44 contro i 24 casi ogni 100mila abitanti. I positivi sono 721. 681 (al 13 settembre).

I casi di positività al Covid sono stati finora a settembre 880, contro i 1189 dell'intero mese di agosto. In particolare se ne contano 373 ad Ancona, 83 ad Ascoli, 83 a Fermo, 160 a Macerata e 161 a pesaro Urbino.