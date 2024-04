Giro della Romagna 2024: orari e percorso tra i paesi colpiti dall’alluvione

Castrocaro Terme (Forlì), 19 aprile 2024 - Domenica 21 aprile, dopo 13 anni di assenza, torna il Giro della Romagna per ciclisti professionisti che vedrà al via 20 squadre e un gruppo di 140 corridori da 7 Paesi del mondo, in questa che è l’87esima edizione della corsa, organizzata da ExtraGiro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna - Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e con la collaborazione della SC Francesco Baracca di Lugo e di Oliviero Gallegati dell'azienda Somec Biciclette.

L’albo d’oro

Una corsa che rinasce e dal passato importante, nata nel 1910 e che in albo d’oro ha nomi come quelli di Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Fiorenzo Magni, Gianni Motta, Felice Gimondi e Giuseppe Saronni, oltre ai romagnoli Vito Ortelli, Giuseppe Minardi, Ercole Baldini, Davide Cassani, Roberto Conti ed Eddy Serri.

Il tragitto tra pianura e scalate

Dopo la partenza da Piazza Baracca-Corso Matteotti a Lugo (ufficiosa alle 10.50, ufficiale alle 11), l’87° Giro della Romagna percorrerà 129 di corsa pianeggianti, toccando numerosi comuni colpiti dall’alluvione a maggio 2023, per poi entrare a 67 km dalla conclusione nel circuito finale di 12,5 km a Castrocaro Terme e Terra del Sole, da percorrere per 5 giri, con la presenza del GPM di Bagnolo, salita di 3,7 km con una pendenza media del 5,7%. L’ultimo dei cinque transiti in cima a Bagnolo sarà a 11 km dal traguardo di via Marconi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il Giro della Romagna è anche una tappa di avvicinamento al Grand Départ della Grande Boucle dall’Italia, nello stesso mese in cui è prevista anche L'Etape Parma by Tour de France, appuntamento per cicloturisti, cicloamatori e famiglie che si svolge sabato 27 e domenica 28 aprile.

Le squadre in gara

Ci sarà il fior fiore delle squadre, con al via la UAE Team Emirates, Corratec-Vini Fantini, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Team Polti-Kometa, VF Group-Bardiani CSF-Faizané, Biesse Carrera, Beltrami TSA Tre Colli, General Store-Essegibi-F.lli Curia, JCL Team Ukyo Giappone, MGKvis Colors for Peace, Petrolike dal Messico, Team MBH Bank Colpack-Ballan, Team Q36.5 Continental Cycling Team, Technipes inEmiliaRomagna, Team Voralberg, Team Work Service-Vitalcare-Dynatek, UM Tools Caffè Mokambo, Vini Monzon-Savini 2-OMz, Zalf Euromobil Désirée Fior.

Il percorso

Si parte dunque da Lugo alle 10.50 e si tocca: Sant'Agata sul Santerno sp.13 (11:03), Ca' di Lugo sp.26 (11:08), San Lorenzo sp.26 (11:11), San Bernardino Incr. sp.13 (11:20), Conselice v.Selice (11:30), San Patrizio v.Canalazzo (11:34), Massa Lombarda sp.253 (11:44), Sant'Agata sul Santerno sp.253 (11:47), Lugo sp.253 (11:49), Bagnacavallo sp.119 (12), San Potito sp.41 (12:05), Fusignano sp.17 (12:13), San Bernardino Incr. sp.13 (12:25), Sant'Agata sul Santerno sp.253 (12:38), Massa Lombarda sp.12 (12:41), Mordano sp.32 (12:49), Bagnara di Romagna sp.21 (12:51), Solarolo v.le G.Pascoli (13:02), Castel Bolognese ss.9 (13:16), Faenza k v.d.Renaccio (13:28), Benedetta v.d.Vigne (13:35), Ca' Gesuita v.Gesuita (13:40), Il Palazzo v.C.d.Roma (13:47), Terra del Sole (Ingr. Circuito) v.Biondina (13:56), Bagnolo v.Bagnolo (14:04), Castrocaro Terme e Terra del Sole v.G.Marconi (14:11), Bagnolo v.Bagnolo (14:21), Castrocaro Terme e Terra del Sole v.G.Marconi (14:28), Bagnolo v.Bagnolo (14:38), Castrocaro Terme e Terra del Sole v.G.Marconi (14:45), Bagnolo v.Bagnolo (14:55), Castrocaro Terme e Terra del Sole v.G.Marconi (15:02), Bagnolo v.Bagnolo (15:12), Castrocaro Terme (Uscita Circuito) ; v.G.Marconi (15:18), Terra del Sole v.A.Diaz (15:249, Castrocaro Terme e Terra del Sole, arrivo su via Marconi alle 15:27).