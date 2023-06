Remilia Pride 2023 a Reggio Emilia: il programma

Reggio Emilia, 19/06/2023 - La città del Tricolore si prepara ad accogliere il Remilia Pride di questa domenica, 25 giugno. Una manifestazione che conta già più di sessanta tra enti e associazioni a sostenerla, «e il numero è destinato a crescere» ha detto Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Reggio, in videocollegamento alla presentazione di questa mattina, a cui erano presenti anche il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, l’assessora alla cultura, Annalisa Rabitti, e il vicepresidente di Arcigay Reggio, Jacopo Vanzini.

“Un posto sicuro”

“Un posto sicuro” è lo slogan di quest’anno: «Nel 2017 fu “Sì, lo vogliamo”, in riferimento al matrimonio egualitario – ricorda Nicolini –. Ma oggi più che mai per la comunità Lgbtquia+ la sicurezza è un concetto che va esteso oltre le aggressioni, fisiche e verbali, che pure sono numerose e talvolta anche non denunciate. Si tratta di sentirsi in sicurezza e non giudicati o discriminati anche quando si va dal medico, o si accompagnano i figli all’asilo presentandosi come coppia omogenitoriale". La manifestazione del 25 giugno «sarà l’occasione per difendere i diritti che già sono stati conquistati, ma anche per rilanciare su quelli che mancano, così che Reggio Emilia possa dare l’esempio. Vogliamo che sia una grande festa, aperta a tutta la città».

Il programma

La mattina del 25 giugno, in piazza della Vittoria, saranno già presenti gli stand di Arcigay per fornire informazioni sull’evento. Il ritrovo sarà alle 16 in piazzale Marconi, davanti alla stazione, poi il corteo inizierà a sfilare da viale IV Novembre, passando per piazza del Tricolore, via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, via Mazzini e corso Cairoli, arrivando quindi in piazza della Vittoria. Qui si alterneranno sul palco gli interventi dei portavoce della comunità Lgbtquia+ e dei testimonial che hanno accolto l’invito dell’organizzazione. Tra questi ultimi ci sarà anche Vera Gheno, linguista e madrina del Remilia Pride 2023, promotrice del segno schwa per un linguaggio più inclusivo. La festa continuerà poi con dj set di Histerika (Circolo Arci Tunnel) fino alle 23.