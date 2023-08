Il dramma in viaggio di nozze, travolti dall’auto a New York: “Quell’auto ci è venuta addosso accelerando”

New York, 23 agosto 2023 – "Quell'auto ci è venuta proprio addosso, accelerando, mentre eravamo fermi sul marciapiede in attesa del segnale per i pedoni".

E’ il marito di Giulia Gardani, Matteo Maj, a raccontare il dramma che ha sconvolto il loro viaggio di nozze a New York.

La donna, 34 anni, l'istruttrice federale di tennis, di Piacenza, è rimasta gravemente ferita a Manhattan, travolta domenica notte da una donna alla guida di un'auto assieme ad altre sei persone, tra cui anche il marito.

La turista piacentina, che era nella Grande Mela in luna di miele con il marito 51enne, rimasto ferito al naso e con fratture alla tibia e persone della gamba destra, è ricoverata al reparto di terapia intensiva del Bellevue Hospital, ma non ha più bisogno dei macchinari per respirare.

Nel corso del lungo intervento chirurgico per ricomporre le fratture cervicali, le sono state applicate alcune placche alla parte superiore della colonna vertebrale. Ma i segnali sono positivi. I medici, racconta il marito, "sono ottimisti".

Incidente a New York: chi è l’investitrice

La donna alla guida dell’auto, Imani Lucas, 29 anni, è stata arrestata domenica notte dalla polizia dopo un lungo inseguimento.

Risultata negativa al test su alcol e droga, la donna avrebbe problemi mentali. Lucas soffrirebbe di disordine bipolare. Poco prima di travolgere i pedoni, Lucas avrebbe detto alla madre al telefono di "sentire voci che le parlavano".

La donna è stata incriminata per tentato omicidio plurimo, omissione di soccorso e guida spericolata.