Alluvione, Bellocchio: gli incassi di “Rapito” oggi al cinema devoluti all’Emilia Romagna

Bologna, 25 maggio 2023 - Oggi esce nelle sale italiane “Rapito”, l’ultimo film del regista di Bobbio Marco Bellocchio girato a Bologna e attualmente in concorso al Festival di Cannes. Mai come adesso è importante andarlo a vedere, dal momento che la produzione ha scelto di devolvere alla Regione Emilia Romagna la quota d’incasso del primo giorno di distribuzione nelle sale per l’alluvione. A comunicarlo gli stessi produttori durante la presentazione del film, nella conferenza stampa dello scorso 23 maggio.

Il cinema al fianco degli alluvionati

Chi vede ‘Rapito’ oggi al cinema aiuta gli alluvionati. I produttori del film, Paolo Del Brocco di Rai Cinema, Beppe Caschetto di Ibc Movie e Simone Gattoni di Kavac Film, lo hanno annunciato nel corso della conferenza stampa martedì scorso, in cui hanno presentato l’ultima opera del regista piacentino basato sul caso Mortara. “Grande vicinanza a tutti i territori colpiti” ha detto il regista Marco Bellocchio alla premiere del film. “Ho scritto una lettera a Papa Francesco - ha aggiunto - spero abbia voglia di vedere il mio film Rapito, ha tante cose ben più importanti da fare ma chissà che non trovi il tempo per una serata divertente, interessante, tra amici. Attendo."

Di cosa parla Rapito

Il film è ispirato al libro “Il caso Mortara” di Daniele Scalise e racconta storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che ne 1858 è stato strappato dalla sua famiglia per essere ricevere educazione cattolica sotto la custodia di Papa Pio IX. Sebbene fosse una pratica diffusa, quello di Mortara divenne un caso internazionale.