Federica Pellegrini diventa Barbie: dedica della Mattel all’atleta olimpionica

Venezia, 22 maggio 2024 – In occasione dei festeggiamenti del 65esimo anniversario di Barbie la Mattel lancia la bambola dedicata a Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana medaglia d’oro olimpica.

La Barbie dedicata a Federica Pellegrini

Lo storico marchio infatti, ha annunciato la produzione di nuove barbie esclusive on-of-a-kind, dedicate ad atlete di fama mondiale e realizzate a loro immagine e somiglianza: tra queste una in onore di Federica Pellegrini perché è stata la prima donna a rompere la barriera dei 4 minuti nei 400 metri stile libero e subito dopo le sue ultime competizioni nel 2020, ha ottenuto anche un'importante riconoscimento internazionale: l'elezione alla Commissione Atleti del Cio.

Girl power

Con questo progetto Barbie vuole essere portavoce delle atlete che oltre ai risultati raggiunti si sono contraddistinte nel loro campo, per dimostrare che tutto è possibile se si seguono i propri sogni. Attraverso iniziative come il Barbie Dream Gap Project, Barbie si impegna a rendere i campi di gioco un luogo accessibile per tutte le ragazze a livello globale, nello sport ma non solo, colmando il divario che le separa dalla piena espressione del loro potenziale.

Chi sono le altre

Tra le pioniere delle sport oltre a Federica Pellegrini, nel progetto Mattel al momento ci sono Christine Sinclair calciatrice canadese, Mary Fowler calciatrice australiana, Estelle Mossely pugile francese, Alexa Moreno ginnasta messicana, Rebecca Andrade ginnasta brasiliana, Susana Rodriguez atlesta paratriathlon spagnola, Ewa Swoboda sprinter di atletica leggera polacca.