Sinner vince a Miami, abbraccio e foto con Laura Pausini: “Sei un grande orgoglio per tutti noi, esempio per i giovani”

Ravenna, 1 aprile 2024 - "Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere". A fare i complimenti al campione di tennis questa volta è Laura Pausini che su Instagram e Facebook pubblica una foto con Sinner: un abbraccio carico di emozioni.

Laura Pausini con Jannik Sinner, le foto postate dalla cantante sui social

"Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani - con queste parole la cantante accompagna un post -; é stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti! Grazie".

La Pausini pubblica anche dei video direttamente dal campo di gioco nell'attesa di vedere il match tra Sinner e Dimitrov. Con il trionfo al Masters 1000 di Miami, l'altoatesino è diventato il nuovo numero 2 al mondo. "Che esperienza bellissima - dice in un video la cantante dopo il match -. Siamo tutti felicissimi, molto orgogli del nostro Jannik esempio vero per tutti i giovani che sognano e sanno che per fare le cose fatte alla grande bisogna impegnarsi e studiare. Diventare campioni non è una cosa semplice, è un esempio che ammiro molo. Forza Italia, forza Jannik. Siamo con te sempre".

Proprio in questi giorni Laura Pausini ha tenuto un mega concerto a Miami al Kaseya Center, un successo che si rinnova ogni volta che l’artista sale sul palco.

E sotto la foto dei due “campioni a Miami”, spuntano i commenti dei fan. “Due italiani che portano l’orgoglio italiano nel mondo”, scrive un follower; “La Regina della Musica e il Re del Tennis... Tanta roba...”, scrive un altro; “Che forze della natura che siete, bello vedervi dall'altra parte del mondo che portate in alto la nostra bandiera”; e ancora: “Due eccellenze italiane che portano in alto il nostro paese in campo musicale e sportivo. Orgoglio italiano nel mondo”. Applausi per entrambi.