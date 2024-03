"Sinner? Sì, sarà il n°1"

Il capitano non giocatore dell’Italia, vincitrice della Coppa Davis, in visita al Circolo Tennis Reggio Emilia. E’ stata grande la sorpresa degli agonisti e dei partecipanti alla scuola tennis del circolo di Canali quando, martedì pomeriggio, si è presentato loro Filippo Volandri (al centro della foto), ex numero 25 della classifica ATP di singolare e timoniere della nazionale azzurra, che ha riportato nel nostro paese la famosa "insalatiera" dopo ben 74 anni. "Come si fa a vincere la Davis?" gli ha chiesto Gabriele Dallari, direttore del Circolo Tennis Reggio Emilia, rompendo il ghiaccio.

Volandri ha risposto spiegando l’importanza della squadra, intesa come famiglia, cresciuta partita dopo partita e sottolineando come il gruppo abbia fatto la differenza sia in semifinale con la Serbia che poi con l’Australia nel match decisivo. I ragazzi, invece, gli hanno chiesto se Sinner possa raggiungere il numero 1 della classifica e la risposta non è tardata ad arrivare: "Sì, non so dirvi quando, ma sta bruciando le tappe". E a chi gli chiedesse come facesse l’atleta bolzanino a rimanere sempre così tranquillo, ha risposto: "Ci lavora molto, tutto quello che vedete è frutto di tanta dedizione, lui si alza ogni mattina per migliorarsi. Vive per il tennis".