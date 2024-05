Fidenza ha più fame. Torre eliminata ai quarti

FULGORATI FIDENZA

FULGORATI FIDENZA: Siumbeli, Baratta 8, Marchesan Nencini 7, Molinari 7, Rivetti 6, D’Esposito, Iacomino 8, Parmigiani 10, Besagni 10, Trevisan 2, Montanari 10. All. Belli.

BERRUTIPLASTICS TORRE: Canuti 2, Lusetti 2, Davoli 6, Frilli, Mazzi G. 5, Magliani 7, Gatti 4, Iotti 6, Pezzarossa 3, Mazzi F. 7, Guidetti 9, Volpicelli. All. Violi.

Arbitri: Fontanili e Beltrami di Parma. Parziali: 16-11, 33-27, 52-36.

Termina a Fidenza la stagione della Berrutiplastics Torre, sconfitta in gara-2 dei quarti di finale di Divisione Regionale 2 dai Fulgorati, che dimostrano più "fame" rispetto ai cittadini. Dopo lo stop interno del primo match, la squadra di Violi rimane a contatto per tutto il primo tempo, salvo poi subire l’allungo dei padroni di casa nella ripresa, cui Guidetti&C. non riescono più a rispondere.