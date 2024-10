Parmiggiani-gol, il Boretto beffa il Carpaneto Chero Luzzara corsaro a Fidenza, Baiso/Secchia a gonfie vele

Ben tredici reggiane di Promozione ieri sera impegnate nel turno infrasettimanale: tanti gol ed emozioni.

Partiamo dal girone A: arriva il primo punto della Bagnolese (7) targata mister Capanni. Uno a uno col Vezzano (14): prima il rigore di Kulluri (sesto centro per lui nel torneo) per i rossoblù, e poi quello di Fontanesi per i gialloblù che sono in serie utile da quattro gare.

Clamorosa la vittoria del Boretto: 2-1 sul campo del Carpaneto Chero (5). Fino al minuto 80, però, vincevano i piacentini col rigore di Pellegrini: nel finale doppietta di Roberto Parmiggiani e Boretto che sale a quota 11.

In vetta non cambia niente, rimangono prime a braccetto Castellana Fontana e Bibbiano/San Polo a quota 18: 2-2 per i ragazzi di Tedeschi sul campo della Bobbiese (16). Bongiorni e Metti per i locali, ma per i reggiani un grande Benassi con un doppietta.

Che vittoria per il Luzzara (11): uno a zero sul Fidenza (7) firmato all’ultimo respiro, ovvero al 92’ dal solito talentuoso Ennamli.

Stesso risultato per un Montecchio che vola e va a -1 dalla vetta con 17 punti: uno a zero sul campo dell’Alsenese (12). Decide la contesa Boselli al minuto 81.

Male il Masone (10): cede per 4-2 in trasferta. Per il Futura Fornovo Medesano (16) poker con le firme di Benedini, Sutera (due) e Zefferini.

Andiamo nel girone B, dove spicca il Baiso/Secchia (14): addirittura quarto successo di fila, e ora i canarini vedono i playoff. A segno le due punte nel 2-0 sul San Felice (6): Briselli e il solito Barozzi. Gol arrivati nel finale: 87’ e 91’.

Divertente la gara tra Casalgrande (14) e Sanmichelese (17): due buone squadre che hanno dato vita a una bella gara, che ha visto per i reggiani segnare Veronesi su rigore e Corrente, e per i modenesi Notari e Costa.

Ha lottato con onore, ma la Riese (18) si è dovuta arrendere all’Atletic Cdr Mutina (27): prima sconfitta per i rossoneri che restano secondi, mentre i modenesi volano in testa e hanno l’impressionante curriculum di nove vittorie su nove.

Per la Riese aveva segnato Mussi, ma poi ecco la rimonta ospite con doppio Panzanato (2-1 il finale).

Solo zero a zero tra Campagnola (14) e Ganaceto (12).

Gode il Castellarano (16) col gol del giovane Teneggi al minuto 83: Colombaro (7) battuto 1-0 e ora il secondo posto è a soli due punti.

Da urlo la Sammartinese: un netto 3-0 che proietta i neroverdi verso le zone che contano. Il quarto successo spinge il "Samma" a 15 punti: il tris ha le firme di Ametta (2) e Alves.

Niente da fare per il Fiorano (4), sempre più ultimo.