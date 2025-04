Il primario indagato fatturava i suoi pazienti privati operati in ospedale

Ancona, 12 aprile 2025 – Avrebbe percepito dei compensi al di fuori dell’ospedale di Torrette e che sarebbero stati anche fatturati dal neurochirurgo Maurizio Iacoangeli, il primario della Clinica di Neurochirurgia indagato per truffa aggravata dalla Procura di Ancona. Il professionista è finito sotto inchiesta perché avrebbe svolto prestazioni private non autorizzate dall’azienda sanitaria pubblica per la quale avrebbe avuto una esclusiva lavorativa e anche un compenso maggiorato rispetto a chi è autorizzato a svolgere anche attività intramoenia (seguendo pazienti privati fuori dall’orario di lavoro ma usando le attrezzature ospedaliere). Più di uno gli ambulatori privati dove si sarebbe recato a fare visite a pazienti che, laddove c’era da intervenire chirurgicamente, venivano poi dirottati all’ospedale regionale con una presunta corsia preferenziale.

Sulla modalità con cui avveniva poi l’inserimento dei pazienti seguiti privatamente nella lista degli interventi sono in corso accertamenti perché non avrebbero seguito la procedura del cup e quindi nemmeno quella delle liste di attesa. Un sistema che sarebbe andato avanti da almeno un anno, il 2024, ma non è escluso che anche prima l’iter fosse lo stesso. Foto e prestazioni di Iacoangeli in un poliambulatorio privato di Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, sono pubblicizzate sul sito del centro medico in questione e dove il neurochirurgo viene presentato come specializzato nella neurochirurgia del cranio e altre parti del corpo.

Un centro medico aperto dal 2022. “Nel centro – riporta il sito – mettiamo a disposizione dell’utenza la possibilità di effettuare visite con i migliori specialisti in spazi confortevoli e funzionali”. Su quanti pazienti abbiano usufruito di una corsia preferenziale per essere operati dal professore a Torrette, il numero è ancora da ricostruire perché l’analisi sugli apparecchi informatici, le cartelle cliniche e il cellulare sequestrati martedì dai carabinieri del Nas, all’ospedale regionale e nei centri medici dove Iacoangeli collaborava, non sono ancora iniziati. Gli inquirenti sono ancora alla fase delle copie dei dispositivi, una procedura lunga a cui poi seguirà l’analisi dettagliata. Serviranno almeno sei mesi per concludere tutti gli accertamenti che al momento riguardano solo il neurochirurgo.

Tutte quelle operazioni chirurgiche hanno insospettito l’ambito ospedaliero da cui si ipotizza sia partita la segnalazione alle forze dell’ordine che sistematicamente fanno sopralluoghi nelle strutture sanitarie pubbliche. Il problema delle liste di attese potrebbe portare ad aprire altri fascicoli in Procura. L’indagine è solo all’inizio. Dopo il blitz dei carabinieri del Nas, avvenuto martedì mattina, l’azienda ospedaliero universitaria di Torrette ha avviato una sua indagine interna per monitorare il reparto finito nell’occhio della magistratura. Iacoangeli, difeso dall’avvocato Luca Pascucci, non ha ancora voluto rilasciare dichiarazioni ma sta continuando a lavorare. Il suo legale nei giorni scorsi ha assicurato che “chiarirà ogni aspetto della sua posizione”.