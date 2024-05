Priftis: "Daremo tutto per i tifosi". Biglietti già in vendita per gara 4

"Posso garantire ai tifosi che lotteremo e daremo tutto quello che abbiamo per far sì che ogni possibilità che questa squadra ha di vincere gara-3 venga sfruttata. Siamo arrivati ad un punto della stagione dove conosciamo molto bene sia noi stessi, con pregi e difetti, che i nostri avversari. Non partiamo da favoriti, lo sappiamo, così come sappiamo che sarà una partita difficile, ma con tanta energia, concentrazione e determinazione abbiamo dimostrato di poterci giocare tutte le nostre chance". Coach Priftis promette battaglia contro la Reyer che alle 20 scenderà in campo al PalaBigi.

I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket, allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini, nella sede del club (lun-ven 10-13) oppure ai botteghini, aperti un’ora e un quarto prima della gara. Per esercitare la prelazione sui biglietti per gara 4 (in programma sabato alle 20,45) gli abbonati hanno tempo fino a mezzanotte. Da domani vendita libera.

