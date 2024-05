Matteo Giunta, il primo compleanno da papà. E per Federica Pellegrini colazione a letto

Venezia, 7 maggio 2024 - "Tanto cuore dal tuo vecchietto preferito": con questo messaggio in un tovagliolo, pronta per fare colazione, la divina Federica Pellegrini si è svegliata questa mattina, con la tavola imbandita con biscotti e caffellatte rigorosamente preparati dal marito. Subito la risposta “Lo puoi ben dire”, pubblicata come storia su Instagram per augurare buon compleanno a Matteo Giunta, con di sottofondo la canzone del cantante Kygo “Happy Birthday”.

Sono 42, infatti, gli anni per lo swim coach Giunta, nato il 7 maggio 1982 a Pesaro, e che quest’anno festeggia il primo compleanno da papà. Per l’appunto, i due sono diventati genitori di Matilde il 3 gennaio 2024, dopo i "due mesi complicati", come aveva detto la Pellegrini. Insomma, il regalo, alla fine, l’ha fatto lui a lei, con la colazione pronta e tanto amore.

La prima giornata in piscina

Dopo aver espresso il suo desiderio, durante la trasmissione di Verissimo della settimana scorsa, di portare la piccola in piscina, finalmente la Divina ci è riuscita e, due giorni fa, ha portato la piccola a nuotare, con occhialini e costumino rosa, alla piscina del Centro Federale di Verona.

Tanti i sorrisi della bimba, che hanno scaldato i cuori di tutti i fan e di tutti i followers di Federica: "L’inizio di una futura campionessa", "Ma guarda com’è felice" o ancora "Se i geni non mentono abbiamo trovato le future medaglie olimpiche del nuoto. Bellissima foto e bellissima bimba": sono solo alcuni dei messaggi ricevuti sotto il post di Matilde in piscina, con sottofondo musicale di “Acqua azzurra, acqua chiara” di Lucio Battisti.