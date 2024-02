Roberto Baggio sbarca su Instagram: il profilo ufficiale aperto dalla figlia

Bologna, 19 febbraio 2024 – Roberto Baggio sbarca su Instagram. Il campione, ex tra le altre di Bologna, Inter e Juve, ha aperto un profilo social ufficiale, sebbene sarà gestito dalla figlia Valentina.

Roberto Baggio sbarca su Instagram: il profilo creato dalla figlia e il primo video-saluto ai suoi fan (foto da Instagram)

Ancora amatissimo sotto le Due Torri, dove il Divin Codino trascorse la stagione 1997-98 che gli regalò anche il Mondiale in Francia. Un amore corrisposto, con Baggio che è rimasto tuttora legato alla città e ai colori rossoblù. Durante la sua permanenza a Bologna, collezionò 30 presenze e 22 gol, che gli valsero il titolo di capocannoniere.

Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio, che potranno così seguire il Pallone d'Oro vicentino anche sulla piattaforma di Meta. "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato – il suo videomessaggio – vi mando un abbraccio forte". Tutto dopo aver festeggiato poche ore fa il compleanno. Il Divin Codino ha infatti compiuto ieri, 18 febbraio, 57 anni.

Il messaggio per Sinner

Nonostante il fresco esordio su Instagram, Baggio ha già condiviso i primi contenuti con i propri followers: le prime stories sono infatti per festeggiare il successo di Jannik Sinner, vincitore degli ATP di Rotterdam. "Ti ho sentito parlare in un'intervista qualche giorno fa dopo il tuo meraviglioso successo in Australia - il suo pensiero - Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine!"

La pagina Instagram: “Uno spazio per ascoltare la sua voce”

C'è tempo anche per festeggiare il compleanno passato in famiglia, condividendo un post della figlia Valentina che lo ritrae in una foto di gruppo davanti a una torta. "Sono tornata a casa per festeggiare il compleanno di papà - il messaggio della figlia - e riparto con il cuore colmo di gioia. Poterlo avvicinare alle persone che tanto lo amano tramite la sua nuova pagina social è per me il coronamento di un sogno". L'obiettivo della pagina Instagram è quindi ben chiaro: "Ciò che più desidero è creare uno spazio dove ascoltare direttamente la sua voce, la sua dolcezza e saggezza, la sua simpatia, mantenendo sempre il suo spirito bambino, timido e innocente, proprio com'è dal vivo". Per la gioia di tutti i suoi fan.