Emilia Romagna capitale del padel

Bologna, 2 gennaio 2024 – Come ha scritto giustamente il Carlino Jannik Sinner, il campionissimo di tennis, è l'uomo sportivo dell'anno che sta contribuendo a sviluppare in Italia la passione per il tennis. Oggi però a Bologna, come in tutta Italia, sta esplodendo in modo molto più forte la passione per il padel, una imitazione del tennis più facile e rapida da apprendere. A Bologna e in genere in tutta l'Emilia Romagna trovare un campo libero soprattutto di pomeriggio senza prenotazione è un'impresa. Sarebbe interessante avere il quadro della partecipazione attraverso i numeri di questa disciplina emergente. Lorenzo Cremonini

Risponde Beppe Boni

Tennis e padel oggi vanno di pari passo. Il primo è trascinato dalle vittorie e dalle performance di atleti come Sinner, Berrettini, Sonego e gli altri, il padel, facile da apprendere, piace molto ed è uno sport di grande socialità perché si gioca quasi sempre in doppio. Ma è meno tecnico e più intuitivo.

Bologna riavrà la tappa di Coppa Davis e come tutta la regione ama moltissimo il tennis che non si farà mai soppiantare dal padel, anche se quest'ultimo, veloce e spettacolare senza richiedere particolare abilità, è una bella realtà.

Ecco i numeri diffusi dall'Osservatorio MrPadelPaddle.com in vista del Padel trend expo, la rassegna che avrà luogo dal 19 al 21 gennaio all'Allianz Mico Fiera di Milano. L'Emilia Romagna segna un aumento del 17% rispetto al 2022, con Bologna capitale, e conta oggi complessivamente ben 216 strutture sportive dedicate a questa disciplina. L'aumento si riflette anche sul numero dei singoli campi che (con un + 26% rispetto 2022) toccano oggi quota 545, dislocati su tutto il territorio ( 8701 sono quelli presenti in Italia); 249 di essi sono indoor e permettono quindi di giocare anche con il cattivo tempo. Facendo una media ogni struttura conta la presenza di 2,5 campi. Sono 101 i comuni dell'Emilia Romagna con almeno un club di padel, ma molti altri si stanno attrezzando per allestire nuove strutture. I praticanti che scendono regolarmente in campo in Italia sono circa 800.000 mentre 1.500.000 coloro che lo approcciano in forma amatoriale. Un ottimo quadro, ma il tennis è il tennis e il padel è solo un suo lontano parente.