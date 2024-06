I nonni sono un welfare fondamentale

La vera, inesauribile risorsa a Bologna come nelle altre località italiane sono i nonni. Hanno fatto la loro parte come genitori accumulando esperienze, resilienza, magari attraverso tanta sofferenza. I nonni sono come gli smartphone e You tube, cioè una scoperta recente. Fino a mezzo secolo fa erano pochi, insignificanti e duravano poco. Oggi la loro influenza sulla vita familiare si fa sempre più incisiva. Anche dal punto di vista economico i nonni sono diventati una rete di protezione per i figli e nipoti. Sono utili come baby-sitter, come contributo al bilancio familiare, come assistenti tuttofare.

Vincenzo Corropoli

Risponde Beppe Boni

Nei parchi e nei giardini di Bologna già nelle prime giornate tiepide di primavera li vedi attenti e impegnati con i nipotini, davanti alle scuole sono in attesa già venti minuti prima del suono della campanella. I nonni d'Italia sono il welfare più sicuro, quello che non subisce mai tagli di bilancio. Sono davvero una risorsa inesauribile per le famiglie, loro ci sono sempre quando gli altri non possono, dicono dì quando in famiglia c'è chi dice no, sanno come strappare un sorriso ai bambini quando sembra impossibile. I nonni, dunque, rappresentano una risorsa essenziale nello sviluppo e nella crescita dei nipoti che li vedono come pilastri della loro infanzia. Sono figure fondamentali che forniscono amore, cura, saggezza, dolcezza e stabilità emotiva alle generazioni più giovani della famiglia. E diciamolo pure: spesso contribuiscono anche al bilancio familiare sostenendo le spese per i nipotini. I nonni hanno anche una giornata a loro dedicata, forse poco conosciuta e istituita nel 2005: è il 2 ottobre. Se esistono i giorni dedicati alla mamma e al papà è stata una giusta scelta di par condicio. Però con un pensiero ognuno di noi faccia uno sforzo e li ricordi tutto l'anno. Se lo meritano. Anche quando si è adulti, per chi ha avuto la fortuna di conoscerli in gioventù, sono una presenza che non si cancella mai dalla memoria.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net