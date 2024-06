Ho ricevuto l’avviso di pagamento della Tari (tassa rifiuti) a Bologna. Ho subito notato che sono cambiate le modalità di pagamento. Anziché con il modello F24 (pagabile in posta o in banca senza spese), adesso si paga con PagoPA, il nuovo sistema di pagamento dei tributi. In questo modo, per pagare alla posta occorrono 1,50 euro. Online anche di più. È mai possibile che, più si “semplificano” le cose, e più i cittadini sono vessati da nuove tasse e balzelli ?

Daniele Zocca