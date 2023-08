Il Ravone è già in scatola: bene, bravi, bus

Bologna, 9 agosto 2023 – Lavori/1: Dal momento che il torrente Ravone è già in scatola, via Saffi sarà libera in anticipo rispetto alle previsioni. Invece dell’8 settembre, il cantierone chiuderà l’1 (e addirittura pedoni e ciclisti, promette l’amministrazione comunale, potranno transitare anche qualche giorno prima), trasporto pubblico compreso. Bene, bravi, bus.

Lavori / 2: Tra il centro e la periferia, in città questo mese i cantieri attivi risulteranno più di trenta. D’agosto strada mia non ti conosco.

L’ultimo Valzer: Dunque, la Festa dell’Unità lascia il Parco Nord, dove approdò nel 1973. L’edizione numero cinquanta è in programma dal 24 agosto al 17 settembre. Dopo di che, mitigate da un bosco urbano grande come i Giardini Margherita, arriveranno l’autostrada e la tangenziale extralarge. Il Passante d’addio.

Daytona: Con la consumata tecnica dell’abbraccio, una banda (due donne e un uomo) ha colpito ancora in pieno giorno in via Codivilla, davanti al Pic-Nic, strappando dal polso di un sessantenne a spasso con il cane un Rolex da 100mila euro. Ma non è l’ora di darci un taglio?

Il Bimbo: Papà e mamma lasciano il figlio di un anno chiuso in auto, a motore e condizionatore accesi, nel parcheggio di un centro commerciale. Poi dentro con gli altri tre eredi a fare la spesa. Tutto è finito bene, tranne che per i due genitori, segnalati dai carabinieri alla Procura. Culle piene, cervelli vuoti.

Le Nozze: Dopo il sì in Sala Rossa, venerdì sul mezzogiorno un tunisino ha deciso di festeggiare sparando fuochi d’artificio in piazza Maggiore, per lo spavento della gente. Denunciato e multato: bagattelle. Speriamo vivamente per lui, invece, che la moglie abbia gradito lo show. Altrimenti, sai il casino scoppiato in casa…

Al Pratello: Sovraffollamento (una quarantina di ragazzi) e personale ai minimi termini. Una miscela che, secondo il sindacato Fp-Cgil, potrebbe esplodere di nuovo come nello scorso dicembre. Piccole Dozza crescono.

Derby: A undici anni dall’ultimo confronto, Bologna e Cesena tornano ad affrontarsi venerdì sera, al Dall’Ara, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Dopo quello che è successo, qui e soprattutto là, Romagna nostra.