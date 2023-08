La mortadella prodotto top, numeri record

Bologna, 2 agosto 2023 – Ogni tanto riaffiora sui giornali la polemica gastronomica che coinvolge Bologna. C'è chi dice, e forse ha ragione, che il marketing turistico punta troppo sulla buona tavola anziché sulla valorizzazione dei tesori artistici e architettonici che può proporre la città. E sono tanti. Che da queste parti si mangia bene ormai è noto, meglio puntare sulla cultura e sulle bellezze cittadine. E siamo così sicuri che la produzione di cibo bolognese viaggi a gonfie vele?

Giuseppe Torricelli

Risponde Beppe Boni

Se c'è una certezza a Bologna e dintorni, vale a dire l'Emilia Romagna, è la buona tavola, un ambasciatore che ci fa conoscere in Italia e nel mondo. I tesori architettonici della città non sono in concorrenza con i ristoranti e le trattorie del centro e fuori porta. Anzi, il contrario. Se si mangia bene e con garanzia riconosciuta è un valore aggiunto per il turista che vuole visitare la città. Certo, non sempre il centro storico propone ristoranti di qualità, ma va tenuto presente che Bologna è anche una grande e accogliente città universitaria e gli studenti hanno necessità di rivolgersi a locali con più equilibrio sul prezzo. Tortellini e mortadella sono comunque due bandiere di valore, un'accoppiata che è il simbolo di Bologna. Il ripieno del tortellino è caratterizzato da una forte presenza di mortadella Bologna Igp e ovviamente di Parmigiano reggiano Dop, seguiti da prosciutto crudo e carne cotta; il condimento è a base di sale, pepe e noce moscata. La mortadella però è la base e questo prodotto sta vivendo una nuova stagione di successo. Alcuni numeri, giusto per dare l'idea. Nei primi sei mesi del 2023 sono stati prodotti 18,9 milioni di chilogrammi e venduti oltre 16,1 milioni di chili di mortadella Igp. Secondo il Consorzio italiano rispetto allo stesso periodo del 2022 la produzione è cresciuta del 3,8% e le vendite del 4,1%. L'affettato in vaschetta vola:+ 7,4%. Più difficile fornire i numeri dei tortellini venduti perché sono attive decine di laboratori artigianali che riforniscono privati, ristoranti e trattorie. E cosa si beve con un piatto di tortellini? Per i bolognesi il Pignoletto, per i modenesi il Lambrusco. Dibattito eterno.

