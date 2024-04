Sanità, la prevenzione è un valore

Voglio ringraziare tutti i componenti dell'Associazione Bentivoglio cuore per l'interessante iniziativa di informazione sanitaria che ha avuto luogo presso il Comune di San Pietro in Casale. In particolare il dott Gianfranco Tortorici, presidente dell'associazione e il suo collega dott Franco Serafini dell'Unità Cardiologica dell'ospedale di Bentivoglio. Molto interessante e coinvolgente è stato l'intervento del dott Massimo Reta direttore di Medicina interna ad indirizzo reumatologico dell'Ausl di Bologna, che ha saputo mantenere alta la nostra attenzione.

Diana Zanetti

Risponde Beppe Boni

"Le malattie reumatologiche, cosa sono e come le curiamo", è il titolo della giornata organizzata di recente a San Pietro in Casale. Una iniziativa come tante, si dirà. Vero, ma il fatto che vengano coinvolti in un evento pubblico i cittadini e che alcuni medici si mettano a disposizione per spiegare in termini comprensibili a tutti come fare prevenzione è un'ottima notizia. La buona sanità passa anche attraverso queste occasioni. La divulgazione di esperti verso i cittadini è una buona scelta di prevenzione, essere informati può evitare guai peggiori. Quindi un applauso va ad associazioni come la Bentivoglio cuore, presieduta dal cardiologo Gianfranco Tortorici, un camice bianco che sa fare bene il medico anche fuori dal reparto. Basta cliccare sul sito Facebook dell'associazione per rendersi conto che le iniziative messe in campo sono tante e utili. E la Bentivoglio non è l'unica associazione così operativa. Molti medici hanno compreso l'importanza del contatto diretto per informare i cittadini. La prevenzione quasi sempre evita la cura perché è l'insieme delle azioni che mirano a ridurre la mortalità o gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o ad una patologia e nello stesso tempo promuove salute e il benessere individuale e collettivo.

