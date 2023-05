Sant’Orsola, ospedale top con qualche dubbio

Bologna, 30 maggio 2023 – Ho sempre ritenuto l'Ospedale S.Orsola un’eccellenza per capacità ed organizzazione. Mi sono perciò molto stupita per la nuova e recente regola per il ritiro dei referti, secondo la quale possono essere scaricati unicamente dal fascicolo sanitario (e non le immagini) e occorrono perciò una richiesta motivata e una richiesta tramite internet per essere richiamati per l'ottenimento dei documenti. Si tratta a mio parere di una complicazione inutile anche per l'ospedale stesso.

Annamaria Boghi

Risponde Beppe Boni

Il mondo della sanità inevitabilmente si affida come ormai quasi tutti i settori della società alle operazioni digitali. Ad occhio e croce la nuova dinamica per il ritiro dei referti non pare così complicata anche perché non esclude, pur tenendo presente una certa procedura, il ritiro diretto del documento. Giriamo tuttavia volentieri il rilievo della lettrice e i suoi dubbi alla direzione dell'Ospedale S. Orsola che speriamo se ne faccia carico. Siamo invece tutti d'accordo sul fatto che questa struttura è all'avanguardia in Italia per attività clinica, di ricerca e anche di organizzazione. Qualche mancanza c'è, come in ogni ospedale, ma certo non danneggia la qualità complessiva del servizio. Il buon voto in pagella è certificato anche dall’Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, che fa capo al Ministero della salute e che recentemente ha inserito il policlinico S. Orsola fra i migliori ospedali d'Italia. Su 53 ospedali presi in esame dieci risultano il modello top e fra questi compare il S. Orsola, unica struttura in Emilia Romagna. Il che ovviamente non esclude la qualità degli altri centri sanitari che fanno di questa regione un'area di alto livello per la sanità pubblica e privata. L'indagine ha preso in considerazione i risultati dell'assistenza, il buon livello delle cure e la capacità di gestione e organizzazione della classe manageriale. Il S. Orsola vanta un curriculum di risultati distribuiti nella propria storia e ha dimostrato di reggere bene anche l'impatto di emergenze come il Covid che ha costretto la struttura ad essere completamente ripensata nella dinamica della parte medica e della parte organizzativa.

