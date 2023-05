Raccolta rifiuti, lamentele a Modena

Mi aggiungo alle infinite lamentele che il nuovo sistema di raccolta rifiuti sta suscitando a Modena. 1. Hera non può negare che la raccolta funzioni nei quartieri dove è a regime da più tempo, semplicemente molti rifiuti vengono conferiti e abbandonati nelle zone ‘libere’ ma quando anche queste saranno a regime cosa succederà? 2. Hera ha pensato ai grandi anziani che vivono soli? Come faranno? Scenderanno alle sette di sera per conferire il porta a porta? Illusione! 3. Mentre noi cittadini ci sobbarchiamo spese per adeguare i contenitori ecc. per la raccolta, paghiamo la Tari, veniamo multati se sbagliamo, cosa succede a coloro che soggiornano perennemente nella zona di un centro commerciale lasciando montagne di rifiuti a terra? Gli danno una pacca sulla spalla?

Cinzia Franceschelli