Stadio Dall'Ara, le promesse per i parcheggi

Bologna, 26 maggio 2024 – Abito in zona stadio e non sono contento che il Bologna fc partecipi alla Champions League immaginando quale sarà la situazione nelle giornate delle partite. Se già ora quando la squadra gioca in casa nel campionato siamo ostaggio dei tifosi che continuano ad andare al Dall''Ara in auto parcheggiando dappertutto, sui marciapiedi, sulle aiuole , sugli spartitraffico, è facile immaginare cosa succederà quando aumenteranno gli spettatori. Pare che si facciano parcheggi sotterranei ma le strade di accesso sono sempre quelle. Quando fu costruito, il Littoriale era in periferia e le auto erano poche.

Giuseppe Bonfigli

Risponde Beppe Boni

La mancanza di parcheggi nell'area dello stadio è un problema antico già inserito nell'agenda del restyling previsto per il Dall'Ara. Il piano per rendere accettabile la viabilità ed eliminare le soste selvagge, ora inevitabili, c'è. Diamo tempo al progetto di decollare e vediamo. La situazione degli abitanti del quartiere, secondo i piani, dovrebbe essere in gran parte, se non del tutto, risolta. I lavori al Dall’Ara partiranno probabilmente dopo il mese di giugno, perché il 4 gioca l’Italia, il 23 è in programma il concerto di Max Pezzali e il 27 quello di Zucchero. Il tema della sosta, già all'attenzione, è centrale perché anche la massima organizzazione del calcio europeo che gestisce la Champions, richiede standard ai quali adeguarsi. E fra quelli ritenuti più importanti ci sono anche i parcheggi. La necessità degli stalli richiesti è un tema su cui già il Bologna sta dialogando con il Comune per capire come trovare un rimedio, anche per fornire garanzie al pacchetto tifosi di alcuni settori della tribuna ai quali normalmente è garantito il posto auto, specialmente nell’area della bocciofila. In ogni caso nuove aree dovrebbero essere poi realizzate nel corso dei lavori di restauro successivi.