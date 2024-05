Rifiuti, servizio (momentaneamente) bloccato

Abito a Bologna nel quartiere San Donato. Venerdì scorso provo a conferire il sacchetto di rifiuti indifferenziati e come al solito "bidone non funzionante"; provo nelle due strade adiacenti, ma anche lì tutto bloccato. Provo ad inviare la segnalazione con l'app il rifiutologo che non l'accetta, allora telefono al numero verde e l'operatrice mi dice di telefonare lunedì perché i sistemi sono in aggiornamento e così a sera siamo circondati da sacchetti di rifiuti. Ho pensato che pagare una Tari di più di 600 euro all'anno dovrebbe essere garanzia di servizio molto diverso!

Rossella Nardi