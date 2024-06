L'educazione dei figli non deve essere violenta

Sono rimasta scandalizzata dopo aver letto che un padre senegalese ha frustato il proprio figlio. Sono contraria alle percosse a chiunque, animali compresi, perché si può educare senza violenza, soprattutto se applicata ai più deboli. Questo individuo potrebbe essere parzialmente giustificato se il figlio avesse commesso chissà quale enormità, ma semplicemente non riusciva ad imparare alcuni passi del Corano. Chissà come sarebbe felice il Profeta che era ammiratore di Gesù Cristo non violento. Inoltre il ragazzo in questione è invalido. Di rado si assiste ad una efferatezza del genere. I servizi sociali avevano agito bene segnalando il caso e il ragazzo andava tolto al padre per tempo. I giudici di Rimini hanno assolto il genitore in assenza di querela di parte ad opera della moglie. La mia fede cattolica mi impedisce di augurare del male a qualcuno. Ma spero che ci sia una Giustizia divina che prima o poi arrivi. Ho avuto un padre ottimo e severo che non mi ha mai toccata e si faceva rispettare ugualmente. Ho educato bene mia figlia senza correzioni violente, al massimo una sculacciata.

Adele Gualandi Nanni