Treni, una fermata necessaria

ll 10 giugno entra in vigore il nuovo orario ferroviario ed apprendiamo, con molta sorpresa, che è previsto che il treno n. 17654 in partenza da Porretta per Bologna alle ore 5.35 non fermi nella stazione di Silla. Si tratta della stazione che ha il parcheggio più grande di tutta le linea, della stazione il cui parcheggio viene utilizzato anche dai porrettani e da quelli che provengono dalle zone di Venturina, Pavana nonché quelli di Lizzano, Gaggio, Montese e zone limitrofe. In questo modo la fermata di Silla, da cui partono e arrivano migliaia di passeggeri, è equiparata alle fermate di Carbona e Pontecchio Marconi, che non vedono quasi mai anima viva. Credo sia bene mobilitarsi il più possibile, facendo circolare la notizia soprattutto fra gli amministratori pubblici della valle del Reno e della Regione, ma anche di tutti quei centri abitati i cui abitanti si servono della ferrovia.

Renzo Zagnoni