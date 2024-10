Lista civica di Elena Ugolini a Bologna: chi c’è, i nomi

Bologna, 26 ottobre 2024 - Un calciatore, un medico, qualche insegnante, consiglieri civici, alluvionati. Nessun capolista, l'ordine è rigorosamente alfabetico. C'è tanta società civile nella lista civica di Elena Ugolini, candidata di centrodestra alle Regionali del 17 e 18 novembre, che sottolinea, orgogliosa, anche la presenza di una studentessa di 19 anni, Lucrezia Zenoni, "la più giovane candidata di Bologna".

Presenti all'hotel Sydney, tra gli 11 candidati, il consigliere regionale uscente di "Rete civica" Marco Mastacchi e l'avvocato Martino Pioggia, presidente del Comitato di alluvionati della Bassa Valle dell'Idice. In lista con "Ugolini presidente" anche Nicoletta Gallignani, coordinatrice in vari istituti bolognesi per progetti di prevenzione relativi alla salute mentale degli adolescenti, Laura Mingozzi, maestra di Castelguelfo, Roberto Pieralli, medico d'emergenza e Marco Nannetti, già in lista a Pianoro a sostegno di Luca Vecchiettini.

In corsa (ma ieri non erano presenti) anche l'ex guazzalochiano Daniele Corticelli, l'ex rossoblù Carlo Nervo, l'avvocata Annalisa Todaro e l'ex assessora Pd e vicesindaca di Castel San Pietro Cristina Baldazzi.

"Il nostro obiettivo? Una Regione che guardi al futuro", dice Ugolini in chiusura, lanciando "un piano straordinario per aiutare i giovani".

Non manca, a margine, un riferimento all'alluvione e alle chiusure delle scuole degli ultimi due giorni, decise dal sindaco Matteo Lepore: "Capisco la prevenzione, ma non si può scaricare tutta l'emergenza sulle famiglie".