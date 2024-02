Sciopero 23 febbraio 2024: treni, scuola e uffici pubblici a rischio

Bologna, 22 febbraio 2024 – Arriva un (altro) venerdì nero in tutta Italia. I sindacati di base hanno infatti indetto uno sciopero generale di 24 ore contro la guerra a Gaza e le inevitabili conseguenze economiche che si riflettono sul Paese. A rischio, dunque, anche il trasporto pubblico che durante le ore di astensione dal lavoro del personale non sarà garantito in alcune città. Ecco chi sciopera anche in regione e quali sono mezzi e orari garantiti per spostarsi in Emilia Romagna.

Sciopero 23 febbraio: a rischio scuola, treni e uffici pubblici

Le ragioni della protesta

I sindacati di base incrociano le braccia per “Fermare il genocidio”. Lo sciopero generale di 24, organizzato da Si Cobas, vuole contestare il modo in cui il governo e la comunità internazionale stanno affrontando l'attuale guerra a Gaza. “Mentre l’economia italiana e europea grazie alle guerre va male - si legge nella nota Cobas - i lavoratori vedono i loro già modesti salari falcidiati dall’inflazione, molte fabbriche stanno chiudendo per il calo dei consumi e aumenta la precarietà lavorativa l’Italia è sempre più impegnata sui vari fronti di guerra sia indirettamente come in Ucraina ed in Israele che direttamente come in Libano e nel Mar Rosso”. Venerdì 23, fa sapere la sigla, ci saranno scioperi, mobilitazioni e diverse assemblee, mentre sabato 24 febbraio avrà luogo una grande manifestazione a Milano che partirà alle 14.30 da piazzale Loreto.

I settori interessati

L’astensione dal lavoro del 23 febbraio coinvolgerà diversi settori tra cui scuole, uffici pubblici, fabbriche e trasporto pubblico sia locale che nazionale.

Sciopero bus in Emilia Romagna

Lo sciopero non coinvolgerà gli autobus. Pertanto, le corse Tper a Bologna e Ferrara, Tep a Parma, Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza, e Start in Romagna saranno regolarmente garantite.

Sciopero Trenitalia in Emilia Romagna

Trenitalia aderisce allo sciopero, assicurando servizi minimi di trasporto. In ogni regione saranno infatti attive le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda i treni garantiti in Emilia Romagna è possibile consultare le corse nella pagina dedicata e nel Pdf consultabile qui sotto:

Treni garantiti in Italia

Per le corse in tutta Italia, è possibile consultare i treni garantiti da questa pagina e nel pdf qui sotto: