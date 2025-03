Acquedotto ko tra Fenile e Roncosambaccio. Strada allagata, Mms: "Risparmiate l’acqua"

di Antonella MarchionniAcquedotto principale ko a causa di una rottura. È quanto avvenuto ieri mattina nella zona compresa tra Fenile e Roncosambaccio. Le squadre di Marche Multiservizi hanno lavorato fino a tarda notte per riparare il guasto ed evitare interruzioni nell’erogazione di acqua alla città di Pesaro. Bacini idrici di emergenza hanno evitato che la città rimanesse a secco, motivo per cui molti, aprendo il rubinetto come al solito, non si sono accorti di nulla. La rottura si è verificata di prima mattina e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dalle 6,10 fino alle 8,40 e la polizia locale. A causa del guasto, infatti, la strada si è allagata ed è stato necessario chiuderla deviando la circolazione.

Il pronto intervento di Marche Multiservizi è entrato subito in azione per individuare la rottura e riparare il guasto. L’intervento si è protratto per molte ore, da mattina fino a sera con una ventina di addetti, due escavatori ed altri mezzi aziendali. Per eseguire lo scavo è stato necessario abbattere due alberi presenti sul terreno che passa sopra il punto in cui si è verificata la rottura. A complicare l’intervento ci si è messo anche il maltempo. Per alcune ore, infatti, gli operai hanno dovuto lavorare sotto una pioggia battente. E non solo.

Operazioni rese ancor più delicate a causa della presenza di cavi della corrente elettrica e altri sottoservizi che passano proprio sopra la condotta da riparare. È stato perciò necessario attendere l’arrivo dei tecnici dei diversi soggetti coinvolti per mettere ‘fuori uso’ i sottoservizi e consentire agli addetti Mms di mettersi al lavoro in sicurezza per sostituire circa 15 metri di tubazioni. Per tutta la giornata l’erogazione di acqua non si è interrotta grazie all’utilizzo di alcune vasche di emergenza di Mms che garantiscono alcune ore di autonomia.

"I serbatoi che hanno rifornito d’acqua la città nel corso della giornata – avvertiva ieri Marche Multiservizi con una nota -, si stanno progressivamente svuotando e nel corso della serata (di ieri ndr) potrebbe mancare l’acqua in alcune zone della città o verificarsi dei cali di pressione o portata. L’invito ai cittadini è di consumarne lo stretto indispensabile nelle prossime ore al fine di preservare il più a lungo possibile l’autonomia dei serbatoi".