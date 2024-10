Al via il corso di recitazione con Brunetti

Sarà presentato domani alle 21 all’auditorium ‘Santa Caterina’ di piazza Garibaldi ‘Attori di chiamata’, corso di avvicinamento al teatro con Fabio Brunetti, ‘targato’ Pro loco Orciano. Brunetti, noto attore di fiction, pubblicità televisive (nella memoria di tanti lo spot per le tagliatelle Barilla nelle vesti del cuoco Adelmo, accanto a Pierfrancesco Favino, per la regia di Gabriele Salvatores), autore, regista e interprete teatrale sarà l’insegnante dell’iniziativa, organizzata dalla Pro loco del paese, per dar vita a un luogo della cultura locale e "fornire un’occasione preziosa per calcare il palco, conoscere se stessi e gli altri, superare timori e timidezze, guidati da un professionista appassionato e dedito all’affascinante mondo della recitazione".

Le prime due edizioni sono terminate con degli applauditi spettacoli messi in scena anche al di fuori dei confini comunali. Nell’appuntamento di domani, aperto a tutti, sarà Brunetti a raccontare la propria storia scenica e a invogliare gli aspiranti attori a seguire il suo esempio. Informazioni e iscrizioni: 328.4979471 e 333.1066389 e proloco.orcianodipesaro@gmail.com. Lezioni tutti i giovedì dalle 21 alle 23. Il costo è di 35 euro al mese.