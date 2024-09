Andar per draghi a Saltara. Con Marchestorie si può

di Sandro Franceschetti

Farà tappa a Saltara, sabato e domenica, la rassegna ‘Marchestorie, poesie, racconti e tradizioni dai borghi in festa’, che nel suggestivo paese metaurense prenderà forma attraverso il progetto ‘Tra meridiani e paralleli’, il microfestival itinerante di poesia, quest’anno alla quarta edizione, ideato e realizzato con la collaborazione artistica di Stefano Sorcinelli. Il via sabato alle 19 con i reading letterari dei giovani poeti della scuola media di Saltara e le poetesse locali Chiara Carboni ed Emma Pellegrini, che intratterranno il pubblico con momenti di confronto informale sulla poesia e il linguaggio poetico.

"I reading permetteranno non solo di ascoltare, ma offriranno a tutti la possibilità di narrare emozioni poetando sotto le stelle – evidenziano gli organizzatori -, in un’atmosfera resa ancora più coinvolgente dal sottofondo musicale di Francesco Stefanelli". Sempre sabato, dalle 21, la poesia si farà narrazione con il viaggio comico fra i misteri del borgo di Saltara ‘A spasso con i Draghi’, a cura del San Costanzo Show. Uno spettacolo itinerante alla scoperta del centro storico. Protagonisti della rappresentazione saranno gli attori Rosa della Cecca, Daniele Santinelli e Massimo Pagnoni. "Passeggiando per il paese, i comici guideranno il pubblico attraverso un racconto che oscilla tra il probabile e l’improbabile, esplorando epoche diverse. Così, durante il percorso gli spettatori potranno immaginarsi il borgo popolato da antichi romani, cavalieri crociati, bestie infernali, cappellai non proprio matti e persino celebri personaggi e figure leggendarie legate a Saltara, come Giangiotto e Novellio Malatesta, Vittorio Sgarbi… e Draghi sputa fuoco".

Domenica, dalle 19, nella splendida cornice dei mercati coperti, reading con le poetesse Emma Grilli e Zeudi Zacconi e sottofondo musicale di Francesco Stefanelli che in chiusura di serata accompagnerà il concerto del cantante Frank Silvera (al secolo Mario Aiudi), finalista al programma Rai ‘The Voice Senior’ 2023. In entrambe le giornate la Pro Loco servirà aperitivi con prodotti del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti.