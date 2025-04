Due progetti per uno spazio tutto dedicato ai più giovani

Due progetti vincenzi per uno spazio interamente dedicato ai giovani della città. Sarà allestito per la prima volta dal 20 al 22 giugno prossimi, in occasione del tradizionale Festival dei Giovani, lo spazio pilota di Palazzo Bracci Pagani nato dal bando "Concorso di Idee per lo Spazio Giovani", promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L’iniziativa, pensata per raccogliere proposte su come riattivare il piano terra dell’edificio, ha puntato a trasformarlo in un luogo aperto alle nuove generazioni, con attività culturali, educative e sociali. Il bando ha raccolto 45 proposte da tutta Italia, solo 17 provenienti dal territorio di riferimento della Fondazione. Le idee sono arrivate da architetti, associazioni, studenti, perfino bambini, con un’età media di 36 anni e un minimo di 9. Molti i temi affrontati: dalla stampa 3D alla meditazione, passando per coworking, podcast, mostre, teatro e spazi lettura. Due i progetti vincitori, ex aequo: "Solo una porta" dell’architetto Anna Rita Bertorello (Torino), che immagina uno spazio multifunzionale con interventi minimi e un uso ragionato degli arredi ma soprattutto con l’apertura di una porta che collega l’attuale spazio commerciale disabitato (l’ex negozio Cover Up) al resto del palazzo che lo contiene; e "TechLab Young Fano" degli insegnanti fanesi Michele Caporaso e Mario Buonvino, che punta su un hub culturale e digitale per giovani dai 12 ai 20 anni, con attività STEAM (acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) e laboratori di innovazione. "La qualità delle proposte ricevute conferma l’interesse diffuso per il rilancio di uno spazio dedicato ai giovani per volontà del cda, che ha deciso di non mettere più a reddito quel locale commerciale", ha dichiarato il presidente della Fondazione Carifano Gragnola.

Tiziana Petrelli