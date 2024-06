Duplice omicidio oggi a Fano: trovata morta coppia di coniugi anziani

Fano, 24 giugno2024 – Tragedia a Fano. È stato attuato un duplice omicidio in via Fanella 127. Le vittime sono i coniugi Ricci: 75 anni lui, 70 la moglie. Da quanto si apprende per ora, la donna è morta per soffocamento: o con un cuscino o strangolata. Il marito ha lottato con l’assassino, è stato colpito alla testa con un corpo contundente. È morto dunque in seguito alle gravi ferite riportate alla testa.

Sono in corso i rilievi della Scientifica e le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e del Commissariato di Fano.

