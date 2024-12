Esplode la pentola a pressione. Gravi ustioni per un 50enne

E’ esplosa la pentola a pressione che si trovava sul fornello di casa sua e un 50enne di Colli al Metauro è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona con diverse ustioni al volto, al collo, alle braccia e al torace. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa del 118 di Pesaro ieri intorno alle 15 ed è stata immediatamente gestita dagli operatori che hanno allertato subito l’eliambulanza. A telefonare ai soccorsi è stata la moglie dell’uomo che si trovava con lui al momento dello scoppio.

Il 50enne avrebbe riportato gravi ustioni al viso, al collo, alle braccia e al torace. Al momento l’uomo è ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale regionale dove i sanitari lo terranno in osservazione per alcuni giorni. In casi simili, in cui vengono riportate ustioni anche se non particolarmente estese al collo e al volto, le prime ore sono decisive per scongiurare il rischio di un edema che potrebbe provocare pericolose difficoltà respiratorie. Un’eventualità rara, quella dello scoppio di una pentola a pressione, che tuttavia può verificarsi nell’ipotesi in cui entrambe le valvole, quella che mantiene costante la pressione interna e quella di sicurezza che rilascia l’eventuale vapore in eccesso, si otturano contemporaneamente. Un caso che può portare un innalzamento della pressione al punto da superare il valore limite di rottura dell’acciaio e provocare un’esplosione.