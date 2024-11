Fanesi difende il Prg: "Risolverà molti problemi"

"Tredici pagine di integrazioni da parte della Provincia sono la normalità per un Prg di 7mila fogli e 2 faldoni di relazioni". Così il capogruppo consiliare del Pd, Cristian Fanesi, ex assessore all’Urbanistica e principale artefice del nuovo Piano regolatore replica a chi cerca di sminuire "un lavoro meticoloso, che ha richiesto diversi anni, realizzato da tre società esterne e coordinato dal professor Stefano Stanghellini, presidente onorario dell’Istituto nazionale di urbanistica".

Fanesi fa poi un appello: "Nelle decisioni sul Prg si tengano in considerazione i bisogni della gente e della città. Non mi sembra che queste siano le priorità dell’attuale giunta che invece cerca un alibi per ritirare il Piano regolatore o quanto meno tenta di criticare chi li ha preceduti, come hanno sempre fatto in questi mesi, con l’obiettivo di enfatizzare il loro lavoro". Per poi aggiungere: "Per la variante al monastero dei frati trappisti sono arrivate ben 15 pagine di integrazioni e per rispondere a tutti i chiarimenti avanzati per il Prg Aguzzi, nel 2009, ci vollero quattro mesi". Al di là delle richieste avanzate dalla Provincia, Fanesi difende il suo Piano: "Penso sia in grado di risolvere molti problemi della città in quanto riduce il consumo di suolo, semplifica la normativa ed evita il pagamento dell’Imu (questo già dall’adozione del Prg avvenuta ad aprile ndr) a tutti quei proprietari che avevano terreni edificabili su quali sarebbe stato impossibile costruire e che pertanto torneranno agricoli". "Le richieste di integrazioni avanzate dalla Provincia – insiste Fanesi – sono approfondimenti tecnici, canonici per un Prg di quella mole, che la politica tenta di interpreta in maniera malevola. Penso che sia esagerato ipotizzare sei mesi per fornire all’ente provinciale le risposte necessarie, a meno che non ci sia la volontà politica di perdere tempo. Con il nuovo Prg il centrosinistra ha fatto un lavoro utile alla città perché servirà a risolvere numerosi problemi". Infine Fanesi attacca il centrodestra e l’operato della giunta Serfilippi: "Il loro atteggiamento è imbarazzante, sono impegnati solo a scaricare la responsabilità di tutto quello che succede su chi li ha preceduti quando in tante situazioni non ha fatto altro che riprendere il lavoro ricevuto in eredità. Così è avvenuto per l’accordo con Terna sulle opere compensative di Adriatic Link. Invece di guardare al passato, la giunta di centrodestra sarebbe meglio si concentrasse sul futuro e portasse a termine le opere utili alla città".

Anna Marchetti