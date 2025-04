Fano Calcio lancia il settore giovanile: iscrizioni aperte per tutte le categorie

Parte il settore giovanile del Fano Calcio. Dopo un primo anno in cui, per esigenze tecniche e di tempo, ci si è concentrati esclusivamente sulla prima squadra, adesso la società granata ha deciso di partire dalla base, ovvero dal settore giovanile. "Abbiamo deciso – dice il presidente del Fano Giovanni Mei (foto) – di aprire le iscrizioni per ogni fascia del settore giovanile, dai Pulcini agli Esordienti, ai Giovanissimi, agli Allievi e infine agli Under e lo facciamo in collaborazione con la K-Sport. Il nostro, infatti, non sarà la tipica scuola calcio allestita con intenti speculativi, ma un settore selettivo e curato, seguito a livello di sperimentazione, dal nostro partner che ha come obiettivo finale quello di formare giovani calciatori in grado poi di essere inseriti nelle formazioni maggiori del Fano Calcio". Un vivaio insomma con il quale si intende rifornire la prima squadra di giocatori locali che tengono in particolare alla maglia e alla città che rappresentano. "Alla fine del campionato – aggiunge ancora il presidente Mei – ufficializzeremo tutto lo staff tecnico peraltro già individuato che si dedicherà a sviluppare questo settore. L’invito che rivolgo alle famiglie dei ragazzi è quello di contattare la nostra segreteria allo stadio "Mancini" per vedere come iscrivere i loro figli al settore giovanile granata".