Gaggi inizia la stagione con un nono ed un decimo posto. Ma i distacchi sono minimi

E’ con un nono ed un decimo posto con distacchi minimi dai primissimi che Marco Gaggi ha approcciato l’edizione 2024 della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike, la quinta consecutiva nel curriculum del ventenne pilota fanese del Team BrCorse di Arcore (Mb). Quest’anno la sua avventura iridata è iniziata dalla pista spagnola di Montmeló, che sorge ad una trentina di chilometri da Barcellona, dove si è corso il Pirelli Catalunya Round. Nella Superpole di qualificazione, in sella alla sua Yamaha R3 numero 43, aveva ottenuto la diciassettesima posizione nella griglia di partenza di gara 1, che come gara 2 si è sviluppata all’insegna della bagarre perché il gruppo è sempre rimasto estremamente compatto col continuo rischio di entrare in rotta di collisione con le altre moto. "Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno – premette Gaggi, testimonial di Comune di Fano ed Amici Senza Frontiere e sostenitore di Fondazione Maruzza Cure Palliative Pediatriche ed Associazione Fibromialgia Italia Afi Odv –. Abbiamo preso punti importanti in due gare molto difficili e combattute, dove in mezzo al mucchio selvaggio che si è creato l’errore era costantemente dietro l’angolo. Però siamo stati bravi a gestire quella situazione caotica, chiudendo in entrambe le corse nella Top Ten".

b.t.