Gemelli di Rastatt, quarant’anni di amicizia

Amici, senza frontiere, da quasi 40 anni. Uno di loro era un giovane componente della prima delegazione che dalla città tedesca di Rastatt, nel 1985 venne a Fano per suggellare il neonato gemellaggio tra le due città. Ora, più anziano ma con lo stesso spirito fraterno, è tornato a Fano a guidare una nuova delegazione di concittadini tedeschi che in questi giorni è in visita nella nostra città proprio grazie a quell’amicizia nata 40 anni fa. E così ieri l’amministrazione comunale li ha ricevuti, per un saluto, nei locali della Memo. Ad accogliere questo gruppo di una quarantina di anziani del Baden-Württemberg c’erano il vicesindaco Loretta Manocchi (che ha la delega ai Gemellaggi) e l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi. "Eventi come questo - dice Manocchi - servono a conoscere e conoscerci, oltre che a tenere saldo un legame che dura da tantissimo tempo. Ringrazio l’associazione ‘Amici senza frontiere’ che da sempre mantiene vivo questo gemellaggio e in particolare Simona Rabbi, anche per il prezioso ruolo di interprete".

ti.pe.