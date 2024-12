"Grazie a chi protegge con coraggio la comunità"

Fortezza, spirito di sacrificio, coerenza ed onestà. Su questi temi si è incentrata ieri l’omelia del vescovo Andrea Andreozzi nelle celebrazioni di Santa Barbara, la patrona dei marinai, dei vigili del fuoco e dei minatori. "Un momento sentito di riflessione e preghiera - ha sottolineato il sindaco Luca Serfilippi, in prima fila assieme alle altre autorità civili della città - dedicato a chi, con coraggio e sacrificio, protegge e serve la nostra comunità. Le donne e gli uomini in divisa, ogni giorno, mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza e il benessere di tutti noi. Un pensiero speciale va anche alle famiglie che hanno perso un proprio caro nello svolgimento del proprio dovere. A loro va tutta la nostra gratitudine".

Alla cerimonia religiosa - terminata con la lettura della Preghiera di Santa Barbara e la Preghiera del Marinaio - c’erano tutte le divise, tranne quella del comandante dei Carabinieri di Fano, tenente Giuseppe Esposito che il giorno prima, a causa di una caduta, si è fratturato il femore ed è attualmente ricoverato in ospedale. A lui i migliori auguri di pronta guarigione da tutta la comunità.