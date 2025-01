La libreria e caffetteria Passaggi di Fano inaugura il calendario 2025 con due appuntamenti di grande interesse, dedicati alla riflessione e alla cultura. Domani alle 18 il giornalista e scrittore Riccardo Staglianò presenterà il suo ultimo libro "Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe" (Einaudi). Un saggio incisivo e attuale, che analizza la crescente disuguaglianza economica, evidenziando come l’Italia sia l’unico paese Ocse in cui i salari medi reali sono diminuiti negli ultimi decenni. Una denuncia che invita a riflettere su come la forbice tra ricchi e poveri continui ad allargarsi.

A dialogare con l’autore sarà Nicola Lacetera, professore di Politica Economica all’Università di Bologna, mentre l’incontro sarà introdotto e moderato dalla docente Carolina Iacucci. L’evento è promosso dall’associazione culturale "27 agosto" e rappresenta un’occasione unica per approfondire temi che toccano da vicino le vite di tutti noi.

Sabato, alle 18.30, spazio alla musica con il noto dj, critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro, che sarà protagonista dell’incontro intitolato Ogni generazione ama la sua musica. De Gennaro, figura centrale della cultura pop e musicale italiana, è autore di testi di riferimento come Pop life e Generazione alternativa, che analizzano le trasformazioni della musica dagli anni ’80 al panorama underground degli anni ’90. Sul palco con lui ci sarà Luca Valentini, dj e anima musicale del Passaggi Festival, per un dialogo appassionante dedicato alla forza trasversale della musica, capace di unire e definire intere generazioni.