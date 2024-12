Il piccolo Mattia rivive nella notte buia di Natale

Si intitola ‘Le avventure di Mattia a Matita, l’incredibile viaggio nella silenziosa e buia notte di Natale’ il libro a fumetti che ha come protagonista Mattia Luconi (nella foto con la mamma), il bambino di San Lorenzo in Campo ucciso a 8 anni dall’alluvione del 15 settembre 2022. Un fumetto, fortemente voluto dai genitori del piccolo, Silvia Mereu e Tiziano Luconi, annunciato lo scorso settembre dall’uscita di una tavola con 15 vignette, che adesso è stato realizzato e che oggi pomeriggio alle 16,30 sarà presentato alla biblioteca di San Lorenzo dall’autrice Veronica Janise Conti, dopo la prima assoluta tenutasi ieri a Senigallia.

Accanto alla disegnatrice che ha creato sulle 70 pagine del libro le belle immagini di Matty e dei suoi compagni d’avventura, saranno presenti la mamma e il babbo, ed è facile immaginare la partecipazione di tanti bambini, a partire dagli alunni di quinta elementare che fino all’inizio della terza avevano con loro in classe anche Mattia. "Sarà emozionante vedere i bimbi che erano a scuola con mio figlio", ci dice Silvia, che poi ricorda com’è nato il progetto e svela alcuni contenuti del libro: "Volevamo fare una cosa per tenere viva la memoria di Mattia e anche per trasmettere messaggi sul tema dell’autismo (il disturbo di cui soffriva il bambino) e della tutela dell’ambiente e alla fine abbiamo scelto il fumetto, perché è una forma comunicativa d’impatto, soprattutto nei confronti dei più piccoli, ai quali vogliamo primariamente rivolgerci". "Nella storia – aggiunge –, la notte di Natale si trasforma in una magica avventura per Mattia, che insieme ai suoi cuginetti Anna e Cristian e a due inseparabili gattini compie un fantastico viaggio nei cieli stellati, raggiungendo coetanei di ogni parte del mondo, con un solo, importante, obiettivo: salvare il pianeta. Il tema che abbiamo voluto sviluppare, infatti, è quello della tutela dell’ambiente; indispensabile se si vogliono evitare tragedie come quella che è costata la vita a mio figlio e ad altre 12 persone".

Un primo fumetto al quale ne seguiranno altri: "Il nostro desiderio è questo – conferma mamma Silvia -. Realizzare con Veronica Janise Conti nuove storie per ragazzi, ma che possano far riflettere anche i grandi. Nella prossima vorremmo parlare di autismo e dell’importanza dei progetti d’inclusione per i bambini speciali, come il mio Matty, che continuerà a vivere, oltre che nel nostro cuore, in nuove avventure a matita".

Sandro Franceschetti