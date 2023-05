Incidente a Fano, finisce fuoristrada e abbatte un semaforo in via dell'Abbazia

Fano (Pesaro e Urbino) 3 maggio 2023 - Passavano di lì per caso i Vigili Urbani di Fano, quando si è verificato l'incidente. Sono stati loro i primi a prestare aiuto alla donna coinvolta. Erano da poco passate le 9 questa mattina in via Dell'Abbazia, quando una pattuglia della Polizia Locale in transito si è imbattuta nell'auto uscita di strada all'incrocio con via IV Novembre. Una donna albanese del 1970 residente a Fano, sola a bordo di una Ford Fiesta che percorreva via Dell'Abbazia da Pesaro verso Ancona (e diretta in via Canale Albani) giunta in corrispondenza del semaforo con via IV novembre perdeva il controllo del veicolo, salendo con la parte sinistra sull'aiuola spartitraffico per terminare la sua corsa contro il palo del semaforo abbattendo la lanterna semaforica. Le cause sono al vaglio della Polizia Locale, che non esclude che l'asfalto reso viscido dalla pioggia abbia apportato il suo contributo nella dinamica dell'incidente. Sul posto anche i sanitari del 118 di Fano che hanno deciso di trasportare la 53enne al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. E le due ditte specializzate: per il ripristino post incidente e delle manutenzione degli impianti semafori, velocemente riattivati.