Mezzanotte di fuoco in autostrada. Camion divorato dalle fiamme

Mezzanotte di fuoco, lunedì, lungo l’A14. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un autotreno tra i caselli di Marotta e Fano in corsia nord. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Senigallia e Fano per spegnere l’incendio che ha completamente distrutto la motrice in cui si trovava materiale di varia natura. Le cause sono in via di accertamento ma, dalle prime ricostruzioni, è emerso che l’autotreno avrebbe urtato il rivestimento di uno pneumatico che un altro mezzo pesante, che transitava precedentemente lungo lo stesso tratto, avrebbe perso per strada. Dopo l’impatto sono divampate le fiamme e, per mettersi in salvo, il conducente del mezzo si sarebbe rapidamente allontanato. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, rimasti sul posto fino alle 4,30 circa, è riuscito a salvare il rimorchio e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte. La carreggiata nord dell’autostrada è rimasta chiusa fino alle 7, poi riaperta con un restringimento in prossimità della terza corsia. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Per fortuna non si sono registrati feriti e anche la circolazione stradale ha potuto rapidamente riprendere senza ulteriori disagi per i mezzi in transito.

ant. mar.