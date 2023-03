“Nudo davanti ai bambini”: genitori in allarme a Fano, l’allarme corre sui social

L'allarme corre sui social: "Nudo davanti a i bambini". Ecco l'identikit

Fano, 22 marzo 2023 – Lo descrivono come un ventenne, "corpulento e di carnagione scura, residente al quartiere Fano 2". Un ’identikit’ che circola nelle chat e sui social, per mettere in guardia da una persona che tra sabato e domenica, in alcuni parchi pubblici cittadini, si sarebbe "denudato davanti ai bambini mostrando i genitali".

Lo denunciano diverse mamme fanesi, attraverso un tam tam sulle chat whatsapp di parrocchie e centri sportivi cittadini, mentre uno dei genitori avrebbe già formalizzato una denuncia alle forze dell’ordine. Elisabetta Corraducci, avvocatessa fanese e mamma di un bimbo piccolo, ha raccolto alcune testimonianze: "Si tratta di un soggetto già conosciuto per le sue intemperanze – riferisce –. Non è accettabile che questo soggetto sia libero di scorrazzare nei parchi, dove non esita a esibire gli organi sessuali, specie dinanzi ai più piccoli. Forse non si spingerà mai oltre, ma ciò che fa è già molto grave. Per questo si dovrebbe intervenire subito, per evitare che i bimbi subiscano altri traumi, che potrebbero provocare conseguenze irrimediabili".

I fatti denunciati sarebbero avvenuti nel weekend, tra Fano 2 e il quartiere Vallato, dove l’uomo avrebbe avvicinato anche una giovane donna, domenica nel primo pomeriggio, tentando di approcciarla dopo essersi abbassato i pantaloni. Quanto accaduto ha destato allarme, soprattutto per la presenza di molti minori, che proprio nei giorni festivi e con le temperature miti, si intrattengono a lungo negli spazi verdi. Le mamme raccontano che l’uomo avrebbe preso di mira le aree frequentate dai ragazzini durante gli orari di punta, approfittando dell’assenza dei genitori per esibirsi probabilmente in uno stato mentale alterato. Da qui l’allarme, e il monito di fare attenzione, tenendo lontani i più piccoli, in attesa che siano adottati i provvedimenti opportuni.

Per una singolare coincidenza, l’esibizionista fanese non sarebbe l’unico, stando a quanto denunciato sui social, a compiere oscenità ai danni dei minori. Un secondo uomo, sui 25 -30 anni di età, conosciuto a Fano e che si muoverebbe in auto, avrebbe agito invece alle porte di Fossombrone, a Pian di Rose di Sant’Ippolito e Ponte degli Alberi di Montefelcino. E anche in questo caso le allerte sul cellulare e sui social non sono mancate.