Piscina, l’assalto parte in anticipo: "C’è pure una famiglia giapponese"

di Anna MarchettiAl mare o in piscina, l’importante è tuffarsi in acqua per difendersi dal caldo. "La stagione estiva è partita bene – commenta Alessandro Pastoressa titolare del Centro Aqua Piscine a Madonna Ponte – abbiamo clienti stagionali, soprattutto dall’entroterra, ma anche chi fa pacchetti da dieci giorni o i semplici giornalieri". La maggior parte dei clienti sono locali, ma non mancano neppure i turisti. "Abbiamo accolto – ricorda Pastoressa – una famiglia giapponese, una mamma con tre figli che ci ha scoperto attraverso il sito spiagge.it, mentre due settimane fa ci sono venuti a trovare da Rimini". Perché si preferisce la piscina al mare? "In piscina – spiega Pastoressa – non c’è il problema del mare mosso, né di camminare sulla spiaggia di sassi. Nella nostra struttura, che ha anche la vasca per i bimbi, possiamo accogliere fino a 100 persone e i prezzi sono in linea con quelli delle spiagge".

La piscina piace soprattutto ai più piccoli come conferma Boris Rapa, titolare dell’hotel Casadei di Ponte Sasso, a pochissimi metri dal mare. "Per gli adulti la piscina – fa notare Rapa – è una alternativa al mare, soprattutto quando è mosso e ci sono le onde, per i bambini invece non c’è storia: la loro preferenza è per la piscina, che considerano più divertente e dove trascorrono tutta la giornata. Per la maggior parte dei clienti è un servizio importante, che può fare la differenza al momento di scegliere tra più strutture".

Ma se la piscina è presente in molti alberghi di Fano sud, non altrettanto si può dire di Lido e Sassonia dove pare che l’unica struttura alberghiera ad esserne dotata sia l’hotel Corallo. Che il tuffo o la nuotata in piscina siano un’attrazione per grandi e piccoli lo sanno bene a Sassonia, dove l’impianto comunale Felice e Guido Ricci gestito dalla società Fanum Fortunae, d’estate è letteralmente preso d’assalto. "Stanno partendo tutti i corsi (nuoto, acquagym, corso sub, agonisti, giovani e master) – ricorda il presidente Giorgio Ricci – anche perché Nuotiamo (la piscina in zona aeroporto ndr) chiuderà dal 4 luglio al 26 agosto. La vasca di Sassonia è uno spazio non solo per fare sport di gruppo, ma per il nuoto libero o semplicemente per passare una giornata al sole in alternativa alla spiaggia e al mare".

Il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, non manca, però, di ricordare "che Fano con i suoi 16 chilometri di spiagge ha un potenziale enorme. Tra l’altro stiamo assistendo al ritorno nella nostra città degli umbri a cui tanto piace la socialità marchigiano-romagnola". E ancora Cecchini: "I turisti stanno finalmente scoprendo le Marche e il suo territorio che tiene insieme mare ed entroterra. Per quanto riguarda Fano un ruolo fondamentale hanno i grandi eventi di cui già si conoscono le date del 2026, utili per la promozione su tutti i mercati a partire da settembre".