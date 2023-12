Giovane pusher rapina ragazzini nel sottopasso: arrestato

Fano, 17 dicembre 2023 – Tre ’contro’ tre, venerdì sera, ore 23,30, sottopasso della stazione dei treni. Un gruppo di tre formato da un albanese e altri ragazzi stranieri, forse marocchini, tutti intorno ai vent’anni circa. Il secondo gruppetto è formato da italiani. Uno degli stranieri ferma gli altri tre e offre loro dello stupefacente, probabilmente hashish.

I tre italiani però non vogliono comprare nulla. L’altro insiste. Ha bisogno di soldi. In pratica, fino a imporre l’acquisto, con le minacce: "Comprate questa roba, se no vi picchiamo". Gli altri tre ragazzi pagano una modesta cifra (sotto i 10 euro), nessuno viene picchiato o ferito, e i tre stranieri si allontano. Ma il gruppo dei rapinati chiama il 112.

Una pattuglia della Radiomobile di Fano arriva sul posto. Parla coi ragazzi rapinati. Si fa dare la descrizione degli altri: come sono vestiti ecc.... Il gruppetto degli stranieri è poco lontano. I carabinieri li fermano. Uno, l’albanese, viene arrestato per rapina, gli altri due denunciati. Da segnalare che il sottopasso della stazione anche in altri casi, di sera tardi o di notte, è stato teatro di altri episodi violenti o comunque legati alla microcriminalità. Per questo i carabinieri cercheranno di intensificare i servizi di controllo.