Il rogo del Pupo chiude l'edizione 2024 del Carnevale di Fano

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 13 febbraio 2024 - Una grande festa di piazza, per la chiusura del Carnevale di Fano 2024. Con il rito apotropaico del rogo del Pupo, poco fa migliaia di persone hanno salutato l'edizione 2024 dell'evento “ bello da vedere e dolce da gustare dal 1347”. Il Martedì grasso fanese è iniziato alle 15,30 per concludersi quattro ore dopo quando, tra le note strampalate della Musica Arabita e la pazza disfida tra la pizza “Vulona ” (base margherita, pancetta arrotolata e cipolla caramellata alla Moretta) e la classica “ Rossini” (la margherita con “l'ov tost e la majo”) preparati e venduti in coppia dal food truck di Pizza Vagando. Per una manciata di voti, il derby è stato vinto dalla pizza made in Fano.

Grande spettacolo lo hanno dato anche i ballerini di pizzica, ma a spopolare tra i bambini è stato il “The robot light show”, uno spettacolo spaziale di dialoghi e musica con mecanic Bionic, l'ingegnere quantistico stellare. E poi tutti in fila per farci una foto sotto i portici del Teatro. Intanto in Duomo andava in scena lo spettacolo “Il mio grido giunga fino a te” della Compagnia Ex Novo con la partecipazione della Cappella Musica del Duomo. Uno spettacolo per Coro drammatico e Coro liturgico in cinque movimenti.

E così si è arrivato alle fatidiche 18,30 quando in piazza XX Settembre il sindaco del Carnevale Rabachen ha riconsegnato le chiavi della città (e tutti i suoi problemi irrisolti) al sindaco Seri. Ultimo atto di un rito che si rinnova da anni, secondo statuto Comunale. Poi l'attesissimo rogo del Pupo , un manufatto eco-friendly con le sembianze di un clown senza naso rosso nè parrucca, interamente realizzato in cartapesta e pitturato con tempere ecologiche, per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente dovute alla combustione. Davanti a centinaia di cellulari puntati i consiglieri dell'Ente Carnevalesca hanno acceso il Pupo che è bruciato in pochi minuti. Fra poche ore in diretta su Fano Tv l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale che mette in palio una crociera per due persone.