Scavi a Fano, emersi resti di epoca romana: forse è la Basilica di Vitruvio

L'uomo vitruviano e la Basilica nel 'De architectura'

Fano, 11 marzo 2023 – Potrebbe essere una importante scoperta quella relativa ai resti di un importante edificio con funzione pubblica di epoca romana, emersi a Fano (Pesaro Urbino), a seguito di lavori edili. Si pensa infatti che ciò che è emerso negli scavi abbia a che fare con la Basilica di Vitruvio, (architetto attivo nella seconda metà del I sec. a.C.), citata nel suo trattato 'De Architectura’, in quanto la zona è proprio quella in cui, secondo alcuni, sarebbe localizzata la celebre basilica I funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona-Pesaro Urbino e il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno eseguito delle rilevazioni con un drone sui resti di un importante edificio pubblico romano ricco di marmi pregiati. La basilica di Fanum Fortunae è stata descritta da Vitruvio del V libro del suo trattato, ma non sono rimaste informazioni certe sulla reale ubicazione dell’edificio. Per questo ci sono studi e un vivo interesse nello scoprire dove potrebbero essere i resti di quella che è l’unica opera del famoso architetto e teorico, passato alla storia grazie al disegno dell’Uomo Vitruviano. Il ‘De architectura’, inoltre, è un’opera fondamentale, perché stata uno dei fondamenti teorici dell'architettura occidentale, dal Rinascimento fino alla fine del XIX secolo.