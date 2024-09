Torna ’Fano in fiore’. Colori e profumi all’arco di Augusto

Tripudio di colori e profumi al Pincio. Si rinnova la tradizione della Festa dei Fiori, in programma da oggi a domenica, con più di 20 espositori, tra florovivaisti e coltivatori locali. In esposizione piante da interno ed esterno, spezie ed erbe aromatiche, per una straordinaria esperienza tra bellezza e natura.

Promossa dal Comune di Fano in collaborazione con i principali operatori del settore florovivaistico, la Festa dei Fiori è un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di giardinaggio, curiosi e famiglie che desiderano scoprire la magia del mondo vegetale.

"Un evento – commenta l’assessore alle Attività produttive, Alberto Santorelli – che accoglie tanti visitatori di Fano e dei Comuni limitrofi, soprattutto è interessante anche per i turisti della nostra città. Un appuntamento in grado di coniugare la bellezza del nostro patrimonio storico con la magia del mondo delle piante e dei fiori". L’ingresso alla manifestazione è gratuito, e sarà possibile visitare gli stand per l’intero weekend. Un’occasione speciale per vivere la natura nel cuore storico di Fano, in un’atmosfera unica e coinvolgente.