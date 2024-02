Comunali Fano, bagno di folla per il candidato del centrodestra Serfilippi: "Dal 10 giugno voglio guidare la città"

Fano, 23 febbraio 2024 – “Voglio vincere le elezioni e dal 10 giugno amministrare la città". Emozionato, ma convinto di portare a casa la vittoria, ieri Luca Serfilippi (Lega), candidato sindaco del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Civici Marche), si è presentato alla città. Per Serfilippi è stato un vero e proprio bagno di folla al Botanic (molte le persone in piedi o all’esterno del locale), così come era palpabile la voglia di tornare a governare la città dopo la pausa di dieci anni.

"Il centrodestra unito – ha sottolineato Serfilippi – vince sempre". A consacrare la candidatura di Serfilippi c’erano proprio tutti gli esponenti delle forze politiche e civiche che lo sostengono, dai segretari locali a quelli provinciali e regionali che, a suggello dell’unità del centrodestra, hanno firmato il manifesto "Per Fano: sicura, condivisa, inclusiva, vivibile, bella". Schierati in prima fila i parlamentari e gli assessori del territorio (Mirco Carloni, Antonio Baldelli, Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi).

Al loro fianco il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il cui intervento si dice sia stato decisivo per convincere Serfilippi ad accettare la sfida della candidatura. "Il mio compito – ha commentato Acquaroli – è quello di costruire i migliori rapporti tra tutte le forze politiche e mettere in campo i candidati che possono vincere. Governiamo a livello nazionale, regionale e puntiamo ad amministrare città importanti come Fano". Sulla candidatura di Stefano Aguzzi, rivendicata da Forza Italia, il presidente Acquaroli ha chiarito: "Forza Italia aveva le sue giuste ambizioni ma alla fine siamo qui tutti insieme per Luca Serfilippi". E ancora: "Sono stato io a chiedere ad Aguzzi di continuare a darci una mano in Regione, in una fase fondamentale come l’attuale dove stiamo lavorando alla riforma della Protezione civile, al Piano paesaggistico regionale, alla legge urbanistica e al nuovo piano dei rifiuti. Ad un anno mezzo dalla fine della legislatura la Regione non poteva permettersi di perdere una figura come la sua".

E proprio Aguzzi ha ricordato come nel 2009 sia stato lui a chiedere a Serfilippi di candidarsi nella sua lista e a proporgli due anni dopo di fare l’assessore nella sua giunta: "E’ un seme che ho gettato io ed è una grande soddisfazione vederlo germogliare". Sul valore umano di Serfilippi si è soffermato Carloni facendo notare come a Fano serva un grande sindaco per invertire il senso di marcia" perché mentre il resto d’Italia corre, Fano indietreggia".

Per l’assessore Baldelli "Serfilippi è un uomo con le capacità e le energie per far ottenere a Fano quello che gli spetta di diritto".

"Al suo fianco – ha tranquillizzato la segretaria regionale Giorgia Latini – si sta delineando una squadra fantastica".

Per il parlamentare Antonio Baldelli: "L’elezione di Serfilippi servirà a rafforzare la filiera istituzionale che parte dal Parlamento per arrivare ai Comuni passando per la Regione". Ad aprire la convention i segretari locali Loretta Manocchi (Fd’I) "saremo vicino alle famiglie, agli anziani e ai p iù deboli", Stefano Pollegioni (Udc) che ha rivendicato "maggiore sicurezza per la città", Enzo Di Tommaso (Forza Italia) "basta dire che la candidatura di Serfippi è stata decisa in Ancona: non è vero", Cristian Forti (Civici Marche) "serve un dialogo constante con gli imprenditori" e Alessandro Brandoni: "Erediteremo una città complicata ma le faremo fare un salto di qualità: forza Luca andiamo a vincere".